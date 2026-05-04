Владимир Кириченко

3 мая мадридский Реал одержал выездную победу над Эспаньолом в матче 34-го тура Ла Лиги сезона 2025/26.

Поединок, который прошёл на стадионе Корнелья-Эль Прат в пригороде Барселоны, завершился со счётом 2:0 в пользу «сливочных».

Оба мяча в составе королевского клуба забил Винисиус Жуниор. Бразилец записал на свой счёт 14-й и 15-й голы в текущем сезоне чемпионата Испании.

Полный матч отыграл украинский голкипер Реала Андрей Лунин. Украинец сделал три сейва, не позволив соперникам отличиться.

В таблице Ла Лиги Реал с 77 очками занимает второе место. У лидера – Барселоны – 88 баллов. Если бы подопечные Альваро Арбелоа не смогли обыграть Эспаньол, то каталонцы досрочно стали бы чемпионами.

Ла Лига 2025/26. 34-й тур

Эспаньол – Реал 0:2

Голы: Винисиус Жуниор, 55, 66

В 35-м туре состоится Эль Класико – Барселона примет Реал на Камп Ноу. Сине-гранатовым нужно набрать хотя бы одно очко, чтобы гарантировать себе трофей испанского первенства.

Эспаньол в таблице Ла Лиги располагается на 13-м месте с 39 очками.