Сергей Разумовский

После травмы Тибо Куртуа выступления украинского вратаря Андрея Лунина оказались в центре внимания руководства мадридского Реала и стали темой для серьезного обсуждения внутри клуба.

По информации AS, в Реале детально проанализировали статистические показатели голкиперов в нынешнем сезоне, обратив особое внимание на эффективность их игры. Одним из ключевых аспектов стало количество пропущенных мячей в соотношении с проведенным на поле временем.

Согласно приведенным данным, Андрей Лунин в среднем пропускает один гол каждые 45 минут. Для сравнения, у Тибо Куртуа этот показатель выглядит значительно убедительнее — бельгийский вратарь пропускает один мяч в среднем раз на 93 минуты.

Такое статистическое сравнение не осталось незамеченным в клубе и стало поводом для внутренней дискуссии о текущей роли украинского голкипера, уровне его надежности и дальнейших перспективах в составе мадридской команды. В руководстве Реала внимательно оценивают ситуацию, учитывая как цифры, так и общий вклад вратарей в результаты команды.

