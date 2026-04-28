Сергей Разумовский

Президент Реала Флорентино Перес уже несколько дней ведет прямые переговоры с известным агентом Жорже Мендешем о возможном возвращении Жозе Моуринью на должность главного тренера мадридского клуба. Об этом сообщил журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, отметив, что стороны активно обсуждают перспективу нового этапа сотрудничества между португальским специалистом и испанским грандом.

По имеющейся информации, сам Моуринью полностью открыт к такому варианту развития событий и на сто процентов готов снова возглавить Реал. Сообщается, что ни финансовые условия, ни потенциальная длительность контракта не представляют никакой проблемы, что может существенно упростить переговорный процесс в случае принятия окончательного решения руководством клуба.

Читайте также: Трубін став найкращим гравцем матчу Бенфіки проти Спортінга за версією WhoScored

В то же время в вопросе возможного назначения Юргена Клоппа пока не наблюдается никакого прогресса. Именно поэтому кандидатура Моуринью выглядит все более актуальной на фоне неопределенности с другими вариантами. Возвращение португальца может стать одним из самых резонансных тренерских решений в европейском футболе ближайшего времени.

В настоящее время Жозе Моуринью работает в Бенфике, которую возглавил в сентябре 2025 года. Его действующее соглашение с португальским клубом действует до 30 июня 2027 года, поэтому в случае реального интереса со стороны Реала мадридцам, вероятно, придется также решать вопрос досрочного расторжения контракта или компенсации.

Для Моуринью это может быть не новый вызов, а возвращение к хорошо знакомой среде. Впервые он возглавлял Реал в период с 2010 по 2013 год и за это время успел оставить заметный след в истории клуба. Под его руководством команда по одному разу выиграла чемпионат Испании, Кубок Испании и Суперкубок страны.

Конец карьеры Георгия Судакова в Португалии? Бенфика ещё окончательно не выкупила украинца, а уже хочет продать.