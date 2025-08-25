Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин определился со своим будущим и не собирается переходить в турецкий Фенербахче, сообщает Fotomac.

По данным источника, 26-летний голкипер отклонил предложение стамбульского клуба и намерен продолжить карьеру в составе королевского клуба.

Тем временем в Фенербахче планируют расстаться с нынешним основным вратарем Домиником Ливаковичем.

В прошлом сезоне Лунин провел 14 встреч во всех турнирах, из которых шесть завершил на ноль, а в его ворота было забито 19 мячей. По оценке портала Transfermarkt, стоимость украинца составляет 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо пообещал Лунину и другим резервистам Реала игровое время.