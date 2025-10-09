Сергей Стаднюк

Известный портал Transfermarkt обновил оценочные рыночные стоимости футболистов испанской Ла Лиги. Это отразилось и на ценах на украинских игроков.

Самым дорогим представителем Украины остается Андрей Лунин из мадридского Реала. Несмотря на отсутствие игровой практики при Хаби Алонсо, стоимость вратаря сохранилась на уровне 18 миллионов евро.

Далее в рейтинге идут футболисты Жироны – Владислав Ванат и Виктор Цыганков. Стоимость нападающего осталась неизменной, тогда как вингер каталонцев потерял три миллиона евро. Теперь цена на обоих воспитанников Динамо составляет по 15 миллионов.

Заметный прогресс продемонстрировал молодой голкипер Жироны Владислав Крапивцов, который до недавнего времени защищал цвета сборной Украины на чемпионате мира U-20. Он удвоил свою стоимость – с 200 до 400 тысяч евро. Этот скачок совпал с сообщениями об интересе к нему со стороны Барселоны.

Что же касается общей картины, то самым дорогим игроком Ла Лиги остается вингер Барселоны Ламин Ямаль, чью стоимость оценили в 200 миллионов евро. Ему немного уступают представители Реала Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем – по 180 миллионов. Они замкнули тройку.