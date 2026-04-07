Лунін – в стартовом составе Реала на матч четвертьфинала Лиги чемпионов с Баварией
Украинец сыграет с первых минут в первой встрече 1/4 финала с мюнхенцами
около 1 часа назад
Фото: Реал
7 апреля состоится первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между Реалом и Баварией.
Вратарь сборной Украины Андрей Лунини выйдет на встречу в старте. В последний раз в ЛЧ украинец играл в матче-ответе 1/8 финала с Манчестер Сити, когда заменил травмированного Тибо Куртуа.
Напомним, что накануне Луннин как капитан вывел «сливочных» на игру Ла Лиги.
