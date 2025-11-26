Стали известны стартовые составы на матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором Реал на выезде сыграет против Олимпиакоса.

Украинский голкипер Андрей Лунин попал в основу мадридского клуба и проведет свой первый матч в сезоне. Основной вратарь Реала, Тибо Куртуа, пропустит игру из-за гастроэнтерита, что и открыло Лунину путь к старту.

Форвард Олимпиакоса Роман Яремчук остался в запасе. В текущем сезоне нападающий сборной Украины провел шесть матчей за греческую команду во всех турнирах, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

В общей таблице Лиги чемпионов Реал занимает девятое место, тогда как Олимпиакос идет на 33-м.

Начало матча Олимпиакос — Реал запланировано на 22:00 по киевскому времени.