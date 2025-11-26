Украинский вратарь Андрей Лунин наконец-то получит шанс проявить себя в составе Реала. Его первый выход на поле в этом сезоне запланирован на матч с Олимпиакосом, так как Тибо Куртуа выбыл из-за серьезного гастроэнтерита, и место в основе освободилось.

Перед отправлением команды в Афины Лунин поднялся к Хаби Алонсо и заверил тренера, что находится в идеальной форме и готов взять на себя ответственность в игре.

«Тренер, я готов ко всему», — цитирует Лунина DefensaCentral.

За Олимпиакос выступает еще один украинец нападающий Роман Яремчук. Проведя несколько месяцев в запасе, Лунин рассчитывает доказать, что способен бороться не только за роль дублёра, но и за место основного стража ворот.

Матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов между Олимпиакосом и Реалом пройдет сегодня, 26 ноября. Начало встречи в Пирее в 22:00 по киевскому времени.