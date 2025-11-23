Олимпиакос дома уверенно обыграл Атромитос со счетом 3:0 в рамках 11 тура чемпионата Греции сезона 2025/26.

Украинский форвард Роман Яремчук появился на поле на 67-й минуте и успел отметиться результативной передачей на иранского нападающего Мехди Тареми в конце встречи. Главный тренер Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар высоко оценил взаимодействие команды в атаке и игру Яремчука в связке с другим нападающим.

«Когда мы выставили двух нападающих, мы уже выигрывали 1:0. Это момент игры, когда соперник открывается и у нас больше пространства. Но когда мы играли с двумя нападающими, соперник угрожал нам и мог создать опасность.

В моменте, о котором вы упоминаете, видно качество команд, но нужно уметь этим воспользоваться и не давать сопернику возможности нанести вред, а мы это сделали в этом матче», – цитирует Мендилибара пресс-служба Олимпиакоса.