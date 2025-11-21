Тоттенхэм продолжает поиски вратаря высокого уровня и перед зимним трансферным окном сделал запрос относительно Андрея Лунина.

По данным DefensaCentral, лондонский клуб готов предложить от 12 до 15 миллионов евро, однако Реал уже дал понять, что зимой украинец недоступен для переговоров. В Мадриде уверены, что отпускать сменщика Куртуа посреди сезона слишком рискованно, так как равноценной альтернативы в команде нет.

Однако летом ситуация может измениться, особенно если сам Лунин попросит рассмотреть варианты. Хаби Алонсо обещает ему участие в матчах Кубка Испании и видит в голкипере важный элемент текущей ротации.

