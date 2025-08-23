Главный тренер Карпат Владислав Лупашко выразил мнение о важности психологов для работы с новым поколением футболистов.

Работа с психологами? Я сказал, что нас может ожидать «эволюция», но, наверное, все-таки правильнее сказать «большое изменение». Большое изменение и улучшение. Потому что действительно современная молодежь нуждается в работе с психологами, потому что они немного другие – они немного мягче, они требуют к себе большего внимания, они более хрупкие.

Это нормально, это не плохо. Мы очень часто также слышим об этом, что они уже зомби, телефонные зомби. Но это такое время, и у тебя есть дети, ты также видишь, или маленькие родственники, сестры, братья, и за ними следишь, что это нормально.

Мы просто должны также эволюционировать – и психологи могут помочь в этом, сделать эту интеграцию, сделать разницу в понимании мировоззрений немного меньше. Я считаю, что это очень-очень нужно, и, наверное, следующий шаг – это когда у нас действительно массово начнут появляться психологи.