Кубок Львову? Карпати спростили собі завдання вийти до 1/16 финала
Во Львов приедет дебютант Второй лиги
11 минут назад
Фото - Карпаты Львов
Карпаты на клубных ресурсах сообщили, что по согласию обоих клубов номинально гостевой матч 1/32 финала Кубка Украины против Пеньюэла пройдет во Львове.
Новичок Второй лиги согласился на предложение Карпат сыграть кубковый матч во Львове, несмотря на то, что по регламенту принимающей стороной является клуб, классом ниже.
Таким образом, Карпаты сделали своим поклонникам подарок ко Дню независимости Украины.
