Павел Василенко

Новый главный тренер сборной U19 Олег Лужный сформировал штаб. По информации ТаТоТаке, в него вошли: ассистент Игорь Ермаков (бывший тренер Ингульца, Карпат), тренер по фитнесу Виталий Мандзюк (Колос), тренер по работе с вратарями Виталий Рева (куратор голкиперов в институте сборных УАФ), а также аналитик Максим Свирский (Александрия).

Первый сбор, а также официальные матчи новая команда проведет на товарищеском турнире в Испании (24-го, 27-го и 30 сентября) против сборных Швеции, Германии и Шотландии.