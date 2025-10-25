Львовское дерби между Карпатами и Рухом завершилось без голов.
Команды не смогли выявить сильнейшего
27 минут назад
Карпати – Рух/фото: Карпати
Карпаты и Рух сыграли вничью 0:0 в львовском дерби в рамках десятого тура чемпионата Украины.
Зелено-белые имели преимущество большую часть встречи, но не смогли воплотить инициативу в голы. Рух пытался отвечать острыми контратаками с участием Бабукарра Фаала, однако также не достиг успеха.
В итоге результат матча оказался вполне справедливым — 0:0.
Украинская Премьер-лига, десятый тур
Карпаты – Рух – 0:0