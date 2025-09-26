Михаил Цирюк

Очередные выходные наступили, а это означает, что самое время выделить для себя главные матчи футбольного уикенда, чтобы не пропустить все самое интересное. Предлагаем вашему вниманию подборку топовых поединков, которые не дадут вам заскучать в свободное время.

Суббота: мадридское дерби и старт Украины на ЧМ

14:30 Брентфорд - Ман Юнайтед

Программу шестого тура АПЛ откроет матч с участием Брентфорда нашего Егора Ярмолюка. В соперниках - Манчестер Юнайтед, в матче с которым претендовать на очки все еще может любой. Однако и у пчел пока не все в порядке: в чемпионате не могут победить уже три матча подряд, да и в целом добились только одной победы над кризисной Астон Виллой. Удастся ли лондонскому клубу прервать эту серию?

Прогноз XSPORT.ua - Ман Юнайтед не проиграет

17:00 Кристал Пэлас - Ливерпуль

Будущий соперник Динамо в Лиге конференций перед встречей с киевлянами пройдет испытание Ливерпулем, который на старте сезона уже обыграл в матче за Суперкубок Англии. Красные одержали в чемпионате 5 побед из 5, однако и Пэлас пока не проиграл ни одного матча в сезоне, и довольно неожиданно держится среди лидеров турнирной таблицы, занимая пятое место. Возможно, амбициозная команда Гласнера сможет создать проблемы и для чемпиона?

Прогноз XSPORT.ua - победа Ливерпуля

17:15 Атлетико - Реал

Провальный старт сезона у матрасников красноречиво намекает, что в этот раз фаворит противостояния довольно очевиден, и это, как мы понимаем, не команда Диего Симеоне. Однако в каждом подобном случае не устаю повторять, что дерби - это всегда особенный матч, который можно рассматривать вне контекста остальной части сезона.

Такой поединок стоит отдельно от всех остальных, и в этой отдельной истории, продолжительностью чуть более 90 минут, все может сложиться максимально неожиданно и непредсказуемо. Чем же завершится очередная дуэль столичных клубов и будет ли она результативной, как это часто бывало в последнее время?

Прогноз XSPORT.ua - победа Реала

19:00 Ювентус - Аталанта

Довольно интересным обещает выйти противостояние второй и пятой команд Серии А. Ювентус в этом сезоне пока непрогравав, и имеет на счету три победы и две ничьих: зрелищные 4:4 с Боруссией Дортмунд в ЛЧ, а также неудачу с Вероной в последнем матче чемпионата.

У Аталанты дела немного хуже: в чемпионате потеряли очки уже дважды, а на старте Лиги чемпионов разгромно уступили ПСЖ (0:4). Но в общем ситуация в турнирной таблице для бергамасков пока контролируемая - пятая позиция и всего 4 балла отставания от лидера. Удастся ли немного сократить это расстояние по итогам пятого тура?

Прогноз XSPORT.ua - победа Ювентуса

19:30 Ноттингем - Сандерленд

Александр Зинченко еще ни разу не одерживал победу вместе с Ноттингемом, и имеет неплохой шанс сделать это в матче с вечным новичком лиги Сандерлендом. Однако и черные коты начали сезон довольно неплохо: в пяти матчах набрали вполне рабочие для аутсайдера 8 очков, а последнее и единственное поражение в лиге потерпели еще 23 августа. Так что этот матч вряд ли станет легкой прогулкой для лесников.

Прогноз XSPORT.ua - победа Ноттингема

22:00 Вильярреал - Атлетик

Интересной должна выйти и встреча третьей и пятой команд испанской Ла Лиги. Вильярреал выиграл в шести матчах чемпионата четыре победы, и впереди него в таблице сейчас только гранды - Реал и Барселона. Атлетик же потерял немного больше, проиграв Алавесу (0:1) и Валенсии, а в последнем туре не смог справиться с проблемной Жироной (1:1). Возможно, именно в игре с желтой субмариной баскам удастся вернуться на победный путь?

Прогноз XSPORT.ua - Вильярреал не проиграет

22:05 ПСЖ - Осер

Не должно возникнуть проблем в этом туре у ПСЖ Ильи Забранного. Подопечные Луиса Энрике примут на своем поле скромный Осер, и этот матч станет отличной возможностью реабилитироваться за очень неожиданное поражение от Марселя (0:1) в прошлом туре. Примет ли участие в этой игре наш Илья Забарный?

Прогноз XSPORT.ua - победа ПСЖ

23:00 Южная Корея U-20 - Украина U-20

К счастью для нас, среди 24 участников чемпионата мира 2025 в возрастной категории U-20 нашлось место и сборной Украины, которая проведет свой матч против Южной Кореи уже в первый соревновательный день. С этим соперником сборная Украины U-20 очень хорошо знакома.

Хотя, в молодежном футболе понятие знакомый соперник вообще очень условно, ведь из года в год тут играют разные поколения футболистов. Именно против Кореи наша команда играла в триумфальном финале ЧМ-2023 (3:1), когда дубль Супряги и гол теперь уже грузина Цитаишвили помогли подопечным Александра Петракова завоевать историческое золото. Надеемся, на этот раз все снова завершится победой сине-желтых.

Прогноз XSPORT.ua -победа Украины

Воскресенье: Матчи лидеров Серии А и Лиги 1

16:00 Рома - Верона

Рома Артема Довбика должна спокойно одержать победу в матче с 15-й командой чемпионата. Правда, участие самого украинца, а точнее выход в старте, снова под большим вопросом. Довбик получил свой шанс с первых минут матча Лиги Европы против Ниццы (2:1), однако распорядился им так себе, поэтому вероятность того, что Гасперини начнет доверять ему больше, пока не очень высокая.

Прогноз XSPORT.ua - победа Ромы

18:15 Лилль - Лион

Во французской Лиге 1 на этом туре встретятся третья и пятая команды. Лилль одержал победы в трех из пяти матчей чемпионата, а Лион вообще допустил всего одну осечку в сезоне и имеет столько же очков, сколько и другие лидеры таблицы - Монако, ПСЖ и Страсбург. Удастся ли ткачам не отпустить конкурентов и после этого поединка?

Прогноз XSPORT.ua - Лилль не проиграет

21:45 Милан - Наполи

Очень жарко должно быть в центральном противостоянии пятого тура Серии А между Миланом и Наполи. Россонери идут в чемпионате с серией из четырех сухих побед, а Наполи вообще имеет стопроцентный показатель набранных очков. Так что ждем на невероятный вечер футбола на Сан-Сиро.

Прогноз XSPORT.ua - ничья

В материале использованы фото Getty images