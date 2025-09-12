Резидент УПЛ ТВ, вице-чемпион молодежного Евро-2006 в составе сборной Украины Максим Фещук в интервью XSPORT поделился впечатлениями от игры сборной Украины на старте квалификации ЧМ-2026.

Тренер первой лиги Феникс-Мариуполь рассказал, как результаты матчей против Франции (0:0) и Азербайджана (1:1) повлияют на шансы зацепиться за стыковые матчи.

– Максим, в Баку вы ожидали увидеть другой результат?

– Я был абсолютно уверен, что мы обыграем Азербайджан. Поле, на котором играли команды в Баку, напоминало уровень нашей Второй лиги. Результат огорчительный, но закономерный. Нам многого не хватило, чтобы закрыть вопрос о победителе.

Азербайджан — силовая команда, с хорошими физическими и бойцовскими данными. Они добились того, чего хотели.

– Играть два матча подряд всегда было проблематично, но нельзя сказать, что Азербайджан показал что-то такое, к чему не были готовы.

– Азербайджан играл так же, как и при Сантушу. Просто бьют вперед. Трудно ломать насыщенную оборону. Сейчас после игры можно сидеть и рассказывать, что можно было бы сыграть с двумя нападающими. Такой футбол трудно смотреть. Было много брака. Командного мастерства не хватило, тогда как противник из ничего забивает нам гол.

Гол Судакова чем-то напомнил мне гол Олисе в наши ворота.

Было мало моментов, когда могли вывести на себя. Нужно было больше создавать моментов, как пас на Зубкова. Такие моменты требуют понимания игровых эпизодов, чтобы за счет этого продавить таких оппонентов.

– Ванат перемудрил в эпизоде с пенальти?

– На его месте я бы так же поступил, но там и близко не было пенальти. Влад со своей скоростью серьезно заполняет пространство. Конкретно в том эпизоде первым на мяче был вратарь Азербайджана.

– Появление новичка в Жироне в старте оправдало себя?

– Задумка понятна и где-то она имела влияние, но трудно было найти свой момент. В такой ситуации Довбик за счет габаритов тоже напрашивался, но игра с двумя нападающими полностью имела право на жизнь.

– Появление с первых минут новичков Очеретько и Бондаренко было оправданным?

– Логика очень проста. Мы увидели полностью центральную ось Шахтера, которая оказывалась в привычной для себя ситуации в чемпионате Украины. Есть сыгранность и понимание на автоматизме. Те игроки, которые проходили сборы с Тураном, должны были поддерживать высокую интенсивность, чтобы противник развалился. К сожалению, на этот раз не сработало.

Но я не могу сравнить Азербайджан с какой-либо командой УПЛ среднего уровня. Чтобы в одной команде было большое количество игроков силового характера.

– Ничья в Баку была выстрелом в ногу Украины?

– Это могло бы быть выстрелом в голову, если бы мы боролись за первое место. Мы не настолько силовая команда, чтобы на таком поле протиснуть соперника, как Азербайджан.

– Критика в адрес Сергея Реброва справедлива?

– Это абсолютно нормальное явление. Для нас ничего не меняется. Лобовые игры с Исландией будут ключевыми в борьбе за второе место.

