Форвард греческого Олимпиакоса Роман Яремчук отправился в Украину для реабилитации после травмы, сообщает греческое издание Gazzetta.gr. Нападающий пропустит ближайшие матчи своего клуба и получил разрешение тренерского штаба временно покинуть Грецию.

Последний матч Яремчук провел 2 августа в товарищеской игре с нидерландским Херенвеном. Попытки вернуться к полноценным тренировкам несколько раз оказались безуспешными из-за дискомфорта, поэтому его возвращение на поле пришлось отложить. Медицинская служба клуба считает, что Роман точно не сыграет в Суперлиге против Пансеррайкоса 13 сентября и в Лиге чемпионов против Пафоса 17 сентября.

В клубе отмечают, что даже после полного восстановления Яремчуку понадобится время, чтобы набрать оптимальную игровую форму.

