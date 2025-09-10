Бывший вратарь, а ныне тренер тернопольской "Нивы" Юрий Вирт в комментарии Sport.ua поделился мнением о выступлениях сборной Украины в матчах против Франции (0:2) и Азербайджана (1:1) и работе Сергея Реброва.

Конечно, случаются случаи, когда в первую очередь тренер натворил, но и от игроков тоже очень многое зависит. Мне, если честно, тоже не всегда понятно, чем руководствуется Ребров при приглашении тех или иных исполнителей. Но это его право, ведь именно он отвечает за результат. С другой стороны, мы же не владеем информацией, что происходит за кулисами, хотя факты — упрямая вещь: игра украинской сборной действительно не производит целостного впечатления.

Отставка Реброва никакой пользы сборной Украины не принесет. У меня есть замечания по комплектации сборной, но за то короткое время, что осталось до октябрьской паузы, вызванной матчами сборных, у нового наставника просто не будет времени для притирки с подопечными. Поэтому и можно не дождаться улучшений, – передает слова Вирта sport.ua.