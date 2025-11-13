Известный тренер Юрий Максимов в комментарии сайту Sport.ua поделился ожиданиями от матча квалификации на чемпионат мира-2026 Франция – Украина.

«Я настроен оптимистично. Склоняюсь к тому, что у украинцев есть шанс не проиграть. Очень многое будет зависеть от того, сумеем ли мы нейтрализовать бомбардира хозяев Мбаппе, насколько компактно будет действовать возле своих владений, поскольку соперник мастерски использует пространство между линиями. Надеюсь, что у наших ребят было достаточно времени, чтобы скрупулезно изучить сильные и уязвимые места французов, а уже потом все будет зависеть от того, как они выполнят тренерские установки.

Почему не были включены в заявку на сегодняшний матч самые опытные Николай Матвиенко и Руслан Малиновский? Чтобы дать исчерпывающий ответ, нужно быть внутри коллектива. На данный момент это выбор главного тренера Сергея Реброва, который отвечает за результат и знает все о состоянии подопечных».