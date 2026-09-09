Мальдера готовит заявку сборной Украины. Известно, когда тренер объявит состав на матчи Лиги наций.
Ожидать осталось недолго
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера уже на следующей неделе планирует объявить заявку на матчи Лиги наций – 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Для украинской команды и её болельщиков будущий отрезок станет особенным, ведь сборной придется провести сразу четыре матча в рамках одного турнирного отрезка. Такой формат станет новым испытанием для команды Мальдеры.
«В среду, 16 сентября, во Львове состоится пресс-конференция главного тренера национальной сборной Украины Андреа Мальдеры накануне старта в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА.
Главная тема: долгожданное объявление списка игроков, которые будут защищать сине-желтые цвета. Впереди нашу команду ждут сразу четыре важнейших матча турнира», – говорится в заявлении пресс-службы УАФ.
- 25.09.26 Венгрия – Украина
- 28.09.26 Грузия – Украина
- 02.10.26 Украина – Венгрия
- 05.10.26 Украина – Северная Ирландия
Ожидается, что к расположению национальной команды вернется Михаил Мудрик. Вингер может получить очередной вызов от Мальдеры и снова помочь сборной в важных матчах Лиги наций.
Также шанс попасть в заявку может получить форвард Данило Сикан, который выступает за Андерлехт.