Павел Василенко

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера уже на следующей неделе планирует объявить заявку на матчи Лиги наций – 16 сентября. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Для украинской команды и её болельщиков будущий отрезок станет особенным, ведь сборной придется провести сразу четыре матча в рамках одного турнирного отрезка. Такой формат станет новым испытанием для команды Мальдеры.

«В среду, 16 сентября, во Львове состоится пресс-конференция главного тренера национальной сборной Украины Андреа Мальдеры накануне старта в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА. Главная тема: долгожданное объявление списка игроков, которые будут защищать сине-желтые цвета. Впереди нашу команду ждут сразу четыре важнейших матча турнира», – говорится в заявлении пресс-службы УАФ.

25.09.26 Венгрия – Украина

28.09.26 Грузия – Украина

02.10.26 Украина – Венгрия

05.10.26 Украина – Северная Ирландия

Ожидается, что к расположению национальной команды вернется Михаил Мудрик. Вингер может получить очередной вызов от Мальдеры и снова помочь сборной в важных матчах Лиги наций.

Также шанс попасть в заявку может получить форвард Данило Сикан, который выступает за Андерлехт.