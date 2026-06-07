Павел Василенко

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера в эфире MEGOGO прокомментировал инцидент с датским хавбеком Кристианом Эриксеном, который потерял сознание во время товарищеского матча.

«Мы все мыслями с семьей Эриксена. Хочу поблагодарить врачей за оперативную помощь, а также игроков и болельщиков за их искреннюю поддержку Кристиана. Многие футболисты плакали. Ко мне подошел тренер Дании, и мы вместе решили остановить матч».

Несмотря на то, что через 10 минут датчанин смог самостоятельно покинуть поле, арбитр принял решение не возобновлять игру. К 65-й минуте Дания вела со счетом 2:1.

Это был не первый подобный инцидент с Эриксеном. Во время матча против Финляндии на Евро в июне 2021 года он потерял сознание и был реанимирован парамедиками. После операции Эриксен пропустил около семи месяцев профессионального футбола. В январе 2022 года вернулся на поле в составе Брентфорда.