Новый главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился мнением о дебютанте национальной команды Геннадии Синчуке и объяснил его вызов, сравнив с мастодонтом Андреем Ярмоленко.

Синчука вызвали, потому что он этого заслуживает. Я не вызываю игроков просто для картинки. То же касается Ярмоленко. То же касается и молодого игрока. Если он в этой команде, значит, он соответствует необходимому уровню. Возраст не является показателем того, готов ты или нет. Это покажет поле. Зеленый прямоугольник решит, готов ли он играть. Он стартует на равных со всеми остальными. Я хочу, чтобы он и далее доказывал свое право быть здесь, ведь, на мой взгляд, этот парень очень талантлив.

Я вижу в Синчуке немалый потенциал и с нетерпением жду возможности познакомиться лично. Из того, что я видел на видео, наблюдая за его выступлениями в молодежной сборной и в чемпионате, я действительно вижу талант. Иметь такой талант — это что-то необыкновенное. Поэтому я хочу увидеть его в действии. Почему бы ему не стать новым Ярмоленко в будущем? Я надеюсь, что его талант раскроется на высшем уровне. И это важно не столько для меня, сколько для будущего сборной.

Так что я, конечно, буду наблюдать за молодежью, но молодой игрок должен заслужить свой вызов в национальную команду. Я не собираюсь бросаться заявлениями о том, что мы будем вызывать много молодежи, так как это часто превращается в обычный рекламный слоган для создания имиджа, который расходится с реальностью. Но если молодой игрок заслуживает вызова, он его получит. Если будут другие такие же таланты, мы обязательно их привлечем. У меня нет никаких предубеждений по поводу возраста игроков.