Мальдера: «Основная цель этих товарищеских матчей — оценить игроков с сильными соперниками»
Итальянец отметил, что главная задача июньских спаррингов — проверка ближайшего резерва
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал победу над Польшей (2:0) и поделился ожиданиями от предстоящего контрольного поединка против Дании, который состоится 7 июня.
Итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции ответил на вопросы о анализе будущего соперника и возможных ротировках в составе:
Да, конечно. Я бы хотел попробовать кого-то другого. Как Польша, так и Дания — это две очень сильные команды. Если я не ошибаюсь, то Украина не выигрывала у Польши 13 лет. И Дания — это другая очень сильная команда, но основная цель этих двух товарищеских матчей — оценить игроков с сильными соперниками.
Мы поедем играть в Данию. Мы знаем, что они очень сильны. Сыграем и выложимся на максимум в течение всех 90 минут.
