Главный тренер сборной Украины по футболу Андреа Мальдера поделился ожиданиями от предстоящего матча против национальной команды Польши. Товарищеская встреча, которая состоится в воскресенье, 31 мая, станет для итальянского специалиста дебютной во главе сине-желтых.

На предматчевой пресс-конференции во Вроцлаве руководитель украинцев оценил уровень будущего соперника, рассказал о кадровых проблемах команды, а также объяснил вызов защитника Тараса Романчука.

Я очень рад быть здесь. Сбор во Львове прошёл хорошо. Да, переезд был довольно долгим, но мы рады находиться здесь.

Я был очень привязан к Украине, а теперь ещё больше. Очень жду завтрашний матч и того, чтобы увидеть стадион как можно более жёлто-синим. Я отдам всё, что могу, за эту футболку. Не знаю, хватит ли этого, чтобы выиграть матчи, но точно отдам всё.

Сборная Польши? Это отличная команда, хорошо сыгранная. С этим тренером она провела 8 матчей. Это команда, которая уже имеет сильную идентичность. Это отличная команда, мы её очень уважаем, но не будем бояться играть против неё.

Я бы не хотел делить матчи на товарищеские или официальные. Каждый матч для нас будет очень важным. Надеюсь, что мы дадим возможность молодым игрокам себя показать.

Малиновский? Он приедет во Львов 1 июня, были определённые бюрократические проблемы. Такая же ситуация и у Лунина.

Вызов Романчук? Я изучал его манеру игры по видео. Он хорошо провёл сезон, прекрасно играл в защите на различных позициях. Я поговорил с ним, посмотрим, что мы можем вместе сделать.