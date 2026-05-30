Денис Седашов

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера на YouTube-канале Гливинский Pro Sport рассказал о своем отношении к украинским традициям. Итальянский специалист появился на публике в традиционной вышиванке и отметил, что этот жест является сознательным проявлением уважения к стране.

По словам тренера, национальный наряд он получил в подарок к своему дню рождения.

Я очень уважаю украинскую культуру. Я должен уважать и я делаю это, потому что знаю, что сейчас именно такие особенные дни. Два дня назад был мой день рождения и я получил эту рубашку в подарок. И это здорово. Это проявление уважения людей. И я люблю эту страну. Для меня это нормально. Однако я надеюсь, что украинский народ меня примет. Я его люблю, но еще украинский народ должен меня принять. Андреа Мальдера

Четкая позиция! Мальдера объяснил, почему вернул Ярмоленко в сборную Украины.