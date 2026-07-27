Павел Василенко

Скандал вокруг возможного назначения Андреа Пирло главным тренером сборной Италии набирает новые обороты. По информации итальянских СМИ, технический директор национальной команды Паоло Мальдини готов подать в отставку, если его кандидата не утвердят на должности.

Мальдини согласился возглавить вновь созданное техническое направление сборной только при условии, что будет иметь решающее влияние на выбор главного тренера. После отказов Карло Анчелотти и Хосепа Гвардиолы именно Андреа Пирло стал его главным кандидатом.

Однако назначение легендарного экс-полузащитника оказалось под угрозой из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией Fonbet. Этот факт вызвал широкий общественный резонанс в Италии, а также волну критики и даже угрозы судебными исками в случае официального назначения Пирло.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, если кандидатура Пирло окончательно будет заблокирована, Мальдини может добровольно покинуть свою должность, считая, что его полномочия как технического директора не уважаются.

Ситуацию еще больше обострило недавнее заявление самого Пирло, который намекнул, что тема его сотрудничества с российской компанией используется лишь как повод для срыва назначения. Такая позиция, по данным СМИ, не понравилась президенту Федерации футбола Италии Джованни Малаго.

Для Мальдини вопрос самостоятельности в принятии решений имеет принципиальное значение. Именно из-за утраты управленческих полномочий он ранее оставил руководящую должность в Милане. Теперь он готов повторить этот шаг, если не сможет реализовать собственное видение развития сборной.

В то же время специальный советник федерации Леонардо, имеющий значительный опыт работы на руководящих должностях, в частности в Пари Сен-Жермен, может выступить посредником в переговорах между сторонами и помочь найти компромисс.