Павел Василенко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко резко высказался относительно своего бывшего партнера по Милану Андреа Пирло из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией Fonbet. Скандал получил новый резонанс на фоне информации о возможном назначении Пирло главным тренером сборной Италии.

По информации SportMediaset, Шевченко заявил, что лично общался с Пирло, а также с другими известными итальянскими футболистами, среди которых Франческо Тотти и Марко Матерацци, которые участвовали в мероприятиях или сотрудничали с российскими компаниями.

«Я непосредственно общался с многими из них и четко выразил свое несогласие и позицию Украины. Я осуждаю то, что они сделали. Люди все понимают, но все равно сделали свой выбор», – заявил Шевченко.

По словам обладателя «Золотого мяча»-2004, эта ситуация негативно повлияла на его отношения с бывшими друзьями.

«Я выразил свое разочарование, и они это знают. Им придется с этим жить. Это их выбор. Мне было больно», – подчеркнул глава УАФ.

Между тем вокруг Пирло продолжаются споры в Италии. Его сотрудничество с российской компанией уже стало предметом острых дискуссий и, по сообщениям местных СМИ, может усложнить процесс назначения легендарного экс-футболиста на должность главного тренера сборной Италии.