Павел Василенко

Андреа Пирло впервые публично отреагировал на громкий скандал, разгоревшийся вокруг его возможного назначения главным тренером сборной Италии. Легендарный экс-футболист подчеркнул, что не имеет никаких политических связей с россией, а его сотрудничество с букмекерской компанией Fonbet носит исключительно коммерческий характер.

В последние дни кандидатура 47-летнего специалиста оказалась под шквалом критики из-за его роли амбассадора российской букмекерской компании. Именно этот факт, по сообщениям итальянских СМИ, стал одной из главных преград на пути к его назначению наставником Скуадры адзурры.

Пирло решил нарушить молчание и опубликовал официальное заявление.

«В последние дни я с большой горечью следил за дебатами, развернувшимися вокруг моего имени и возможности стать тренером сборной Италии. Из уважения к этому учреждению, федерации и всем причастным я до сих пор молчал. Однако считаю необходимым прояснить несколько моментов», — заявил Пирло.

Бывший полузащитник Милана и Ювентуса подчеркнул, что на протяжении всей карьеры действовал исключительно в рамках законодательства тех стран, где работал.

«На протяжении моей карьеры, сначала как игрок, а теперь как тренер, я всегда выполнял свою работу в полном соответствии с законами стран, в которых работал. Профессиональное сотрудничество, ставшее предметом споров, вытекает из моего профессионального опыта в Объединенных Арабских Эмиратах и имеет исключительно коммерческую и спортивную цель», – отметил итальянец.

Пирло также категорически отверг любые попытки придать его сотрудничеству политический подтекст.

«Придание этому сотрудничеству политического значения означает приписывание мне убеждений, которых я никогда не выражал. Я сожалею, что чисто спортивный выбор так быстро втянулся в публичное противостояние, которое приписало мне значения и намерения, которые не являются моими собственными. Любовь к Италии не зависит от чьей-либо позиции. Это часть моей истории, идентичности и всегда будет сопровождать меня», – заключил Пирло.

Несмотря на это заявление, вопрос о его назначении на должность главного тренера сборной Италии остается открытым. По информации местных СМИ, дискуссии вокруг кандидатуры легендарного футболиста продолжаются.