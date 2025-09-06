Малиновский напомнил о себе в Дженоа. Видео
Руслан отметился голом
18 минут назад
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images
Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский, отсутствуя в лагере сборной Украины, принял участие в спарринге команды Патрика Виейра против Ниццы (2:3).
На 74-й минуте Руслан реализовал пенальти, которого не хватило лигурийцам для удержания ничейного результата.
За время выступлений в составе Дженоа Малиновский сыграл 41 матч, отличился четырьмя голами и пятью результативными передачами.