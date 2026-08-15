Салах не помог. Трабзонспор с Малиновским не удержал победу в чемпионате Турции
Команды поделили очки
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Трабзонспор начал новый сезон турецкой Суперлиги матчем в Стамбуле против Касымпаши, а с первых минут вышел украинский хавбек Руслан Малиновский. Поединок завершился вничью со счетом 1:1.
Отметим, что в течение второго тайма примерно 25 минут Малиновский играл вместе со своим новым звездным партнером по команде — египтянином Мохамедом Салахом, который вышел на замену.
Чемпионат Турции, 1-й тур
Касымпаша – Трабзонспор – 1:1
Голы: Бенедичак, 55 (пен) – Савиолу, 43.