Павел Василенко

Марсель рискует быть исключенным из европейских соревнований в сезоне 2026/27, сообщает L'Equipe. По данным источника, убытки клуба за последние три сезона достигли 157 миллионов евро.

Провансальский клуб подписал обязательство с УЕФА по достижению финансового баланса с 2022 года в соответствии с правилами финансового фэйр-плей.

Соглашение устанавливало максимальные потери в размере 60 миллионов евро в течение трёх сезонов. Сообщается, что должностные лица УЕФА рассмотрят дело на этой неделе.

В прошлом сезоне в Лиге 1 Марсель занял пятое место, что даёт ему право играть в Лиге Европы.

Напомним, что украинский полузащитник Руслан Малиновский выступал за Марсель в 2023 году: 23 матча, два гола и одна передача. Недавно полузащитник покинул Дженоа и перейдет в Трабзонспор.