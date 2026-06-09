Владимир Кириченко

Трабзонспор заинтересован в услугах украинского нападающего Жироны Владислава Ваната. Об этом сообщает Taka Gazete.

По данным источника, игрок сборной Украины находится в списке потенциальных подписаний клуба.

Ранее турки подписали другого украинца Руслана Малиновского.

Также сообщалось об интересе Трабзонспора к Виктору Цыганкову. В команде уже есть украинский центральный защитник Арсений Батагов.

24-летний Ванат сыграл за Жирону 29 матчей и забил 10 голов, сделав 2 результативные передачи. В апреле форвард получил травму бедра, из-за которой выбыл до конца сезона.

Жирона в прошлом сезоне заняла 19-е место в Ла Лиге и вылетела в Сегунду.

Ранее римская Рома отклонила предложение Трабзонспора относительно трансфера Артема Довбика.