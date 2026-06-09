Малиновского мало? Еще один игрок сборной Украины может перейти в Трабзонспор
На радар турок попал игрок Жироны
около 1 часа назадПодписаться в
Трабзонспор заинтересован в услугах украинского нападающего Жироны Владислава Ваната. Об этом сообщает Taka Gazete.
По данным источника, игрок сборной Украины находится в списке потенциальных подписаний клуба.
Ранее турки подписали другого украинца Руслана Малиновского.
Также сообщалось об интересе Трабзонспора к Виктору Цыганкову. В команде уже есть украинский центральный защитник Арсений Батагов.
24-летний Ванат сыграл за Жирону 29 матчей и забил 10 голов, сделав 2 результативные передачи. В апреле форвард получил травму бедра, из-за которой выбыл до конца сезона.
Жирона в прошлом сезоне заняла 19-е место в Ла Лиге и вылетела в Сегунду.
Ранее римская Рома отклонила предложение Трабзонспора относительно трансфера Артема Довбика.
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