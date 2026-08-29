Павел Василенко

Руслан Малиновский прокомментировал своё удаление в ответном матче квалификации Лиги Европы против «Ференцвароша» и обратился к болельщикам «Трабзонспора» после разгромного поражения.

Украинский полузащитник получил прямую красную карточку уже на 13-й минуте встречи. Малиновский не удержал мяч под контролем и жёстко вступил в борьбу, оставив свою команду в меньшинстве на длительное время.

«Вчерашний матч оставил глубокое впечатление, и я полностью разделяю вашу боль и разочарование. За всю мою длительную карьеру в Италии я не получал ни одной прямой красной карточки. На этот раз мне не повезло. Это было случайностью. Я уважаю ваши эмоции», – написал Малиновский в Instagram.

Украинец также призвал фанатов не оставлять команду без поддержки, несмотря на неудачный результат.

«Мы знаем, как сильно вы ждали этой победы и как больно проигрывать, когда так много от нее ожидали. Впереди новые матчи. Прямо сейчас команде нужны ваши сердца и поддержка. Мы проходим через этот кризис вместе. Верьте в команду, и мы вернемся сильнее».

После удаления Малиновского «Трабзонспор» пропустил четыре мяча и потерпел разгромное поражение.

В итоге «Ференцварош» победил со счётом 4:0, а по сумме двух матчей – 5:0. Венгерский клуб вышел в основной этап Лиги Европы, тогда как «Трабзонспор» продолжит выступления в Лиге конференций.