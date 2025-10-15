В рамках четвертого тура отбора к ЧМ-2026 состоялся матч между сборными Украины и Азербайджана. Команда Сергея Реброва победила соперника со счетом 2:1.

Ключевой фигурой поединка стал полузащитник Дженоа Руслан Малиновский. В первом тайме он ассистировал Алексею Гуцуляку, а во второй половине игры сам забил решающий мяч, за что был признан лучшим игроком встречи.

Статистический портал Sofascore включил Малиновского в символическую сборную недели по итогам квалификационных матчей ЧМ-2026. Полузащитник стал единственным представителем украинской команды, получив итоговую оценку 8,8.

Для Руслана это был успешный камбэк в национальную сборную после годового перерыва — ранее он отличился дублем в игре против Исландии.