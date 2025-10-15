Сборная Катара вышла на чемпионат мира 2026 после домашней победы над Объединенными Арабскими Эмиратами в матче отборочного турнира. Встреча, состоявшаяся в Аль-Райян, завершилась со счетом 2:1.

Голы за хозяев забили Буалем Хухи (49-я минута) и Педру Мигель (74-я). В составе сборной ОАЭ отметился Султан Адиль Аламири (90+8). На 89-й минуте катарцы остались в меньшинстве — красную карточку получил Тарек Салман.

Азия. Отбор к чемпионату мира 2026. Группа A (4-й раунд, 3-й тур)

Катар – ОАЭ 2:1 (Хухи 49, Мигель 74 — Аламири 90+8)

Под руководством испанского тренера Хулена Лопетеги Катар набрал четыре очка и выиграл группу А, обеспечив себе путевку на чемпионат мира. На предыдущем мундиале катарцы участвовали как хозяева турнира.

Второе место в группе заняла команда ОАЭ, которая еще сохраняет шансы попасть на ЧМ через стыковые матчи. Третье место досталось Оману (1 очко).

Также в азиатской квалификации путевку на мундиаль вчера получила Саудовская Аравия.

Мировое первенство пройдет в Канаде, США и Мексике, а начнется турнир 11 июня 2026 года.