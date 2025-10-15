Малиновский поразил любимого тренера феерическим камбэком в сборную Украины
После сложной травмы
Руслан Малиновский. Фото: УАФ
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб оценил игру своего бывшего подопечного Руслана Малиновского в октябрьских матчах сборной Украины. Его слова приводит Tribuna.
Я хочу его поздравить с возвращением, он действительно оплот украинской сборной. Два матча он сыграл на любую шкалу на высший балл. Руслан - очень неплохой исполнитель, имеет влияние на команду. Также показательно, что с его возвращением немного по-другому заиграли. И, я думаю, настроение совсем другое было у ребят», - рассказал Вернидуб.
Малиновский в матчах против Исландии (5:3) и Азербайджана (2:1) записал 2 гола+ассист.