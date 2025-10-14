Малиновский: «Было нелегко, отдал все силы»
Хавбек оценил успех сине-желтых
22 минуты назад
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал матч отбора ЧМ-2026 против Азербайджана (2:1).
«Давно не играл через два на третий, и в Исландию лететь, потом восстановление. Было нелегко, отдал все силы. Очень устал. Очень рад за команду. Считаю, что в первом тайме мы много моментов создали, но не хватило, может, одного касания еще, последнего паса. Некоторые ошибки делали, которых мы не делаем в других играх, но самое главное был результат.
Мы видим, что все сборные, если немного даешь времени сопернику, даже Азербайджану, они умеют играть в футбол. Была нелегкая игра, но я считаю, что самое главное – победа. Готовимся к следующему матчу», – сказал Малиновский пресс-службе УАФ.
После четырех туров Украина занимает второе место в группе D с 7 очками. Лидирует Франция (10), далее — Исландия (4) и Азербайджан (1).
Согласно регламенту, прямые путевки на чемпионат мира-2026 получат только победители групп. Команды, занявшие второе место, весной 2026 года сыграют в плей-офф за выход на Мундиаль.
Календарь следующих матчей Украины в отборе ЧМ-2026
13 ноября 2025, Франция – Украина
16 ноября 2025, Украина – Исландия
