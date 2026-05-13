Сергей Разумовский

Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Как сообщает FotoMac, украинский хавбек близок к переходу в Трабзонспор.

По информации источника, турецкий клуб уже достиг договоренности по подписанию 33-летнего футболиста. Официально трансфер планируют оформить после завершения сезона.

Ожидается, что Малиновский заключит с Трабзонспором трехлетний контракт. Также сообщается, что зарплата украинского полузащитника в новом клубе составит 1,2 миллиона евро в год.

Трабзонспор в настоящее время занимает третье место в турецкой Суперлиге. После 33 туров команда имеет в своем активе 69 очков. Команда потеряла шансы на Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Малиновский провел за Дженоа 34 матча во всех турнирах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Украинец выступает за итальянский клуб с 2023 года. По данным портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.

Ранее Дженоа с участием Малиновского не проиграла Фиорентине, а украинец получил оценку за свое выступление в этом матче.