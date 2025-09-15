Главный тренер Дженоа Патрик Виейра отметил, что Руслан Малиновский уже готов выходить в стартовом составе.

Французский специалист поделился своим мнением накануне матча третьего тура Серии А против Комо, который состоится сегодня, 15 сентября, в 21:45 по киевскому времени.

«Малиновский важен для нас. Руслан может играть как в опорной зоне, так и выше. Он обладает хорошим ударом и может раздавать голевые передачи, как он делал это в прошлом сезоне. Он набирает форму и готов играть с первых минут», — отметил Виейра.

Стоит напомнить, что в официальных матчах за Дженоа украинский полузащитник не отличался с сезона 2023/24, когда он пропустил значительную часть чемпионата из-за перелома ноги.

