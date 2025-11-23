Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский поделился впечатлениями о изменениях в команде после прихода нового наставника Даниеле Де Росси. По его словам, с назначением тренера коллектив получил новые идеи и свежий взгляд на игру, что уже отражается на выступлениях клуба.

«Прежде всего, он привносит энергию на тренировках. Он уделяет много внимания деталям и четко объясняет, что нужно улучшить. Прошло мало времени, но у нас - хорошая команда. Мы должны помогать друг другу и ему тоже», – цитирует Руслана TuttoMercatoWeb.

В нынешнем сезоне Малиновский провел 11 матчей, записав на свой счет один гол и одну результативную передачу. Контракт футболиста с итальянской командой действует до лета 2027 года.

Ранее Де Росси подчеркивал, что считает Малиновского высококлассным исполнителем в составе Дженоа.