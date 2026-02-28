В рамках 28 тура Английской Премьер-лиги Лидс Юнайтед на своем поле принимал Манчестер Сити. Матч прошел на стадионе Элланд Роуд и завершился минимальной победой гостей – 1:0.

Единственный мяч в встрече был забит в компенсированное к первому тайму время: на 45+2 минуте отличился Антуан Семеньо, принеся городским три очка.

После этого тура Лидс Юнайтед с 31 баллом занимает 15-е место в таблице чемпионата Англии. Манчестер Сити, набрав 59 очков, продолжает удерживать вторую позицию в борьбе за лидерство.

АПЛ, 28-й тур

Лидс — Манчестер Сити 0:1

Гол: Семеньо, 45+2