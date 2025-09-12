Доннарумма: «Манчестер Сити всегда меня восхищал»
Итальянский вратарь рассказал о своих амбициях в английском клубе
около 2 часов назад
Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма рассказал о первых впечатлениях после перехода в Манчестер Сити в летнее трансферное окно.
Манчестер Сити всегда меня восхищал. Все вокруг меня поражает: тренировочный центр, стадион — все просто фантастично. Нельзя понять, какие ценности действительно важны для клуба, пока не увидишь это своими глазами. Здания и персонал здесь замечательные, поэтому я горжусь тем, что нахожусь здесь, и рад своему выбору. Надеюсь, смогу войти в историю клуба и выиграть как можно больше трофеев — это моя цель, — сказал Доннарумма в интервью ESPN.
В прошлом сезоне вратарь стал чемпионом Франции с ПСЖ, завоевал Кубок и Суперкубок страны, завоевал трофей Лиги чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира.