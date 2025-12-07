Сергей Разумовский

В 15-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома разгромил Сандерленд.

Команда хозяев сломила глубокую оборону соперника благодаря точным ударам Рубена Диаша и Йошко Гвардиола в конце первого тайма. Диаш открыл счет сильным ударом с дистанции, а Гвардиол удвоил преимущество после углового.

После перерыва Сандерленд имел несколько моментов и даже попал в штангу, однако Сити быстро вернул контроль над игрой. Хозяева также создали ряд шансов, в частности Доку и Холанд были близки к голам. Третий мяч в ворота гостей забил Фоден, замкнув эффектную рабону от Шерки, который стал одним из самых активных игроков матча.

В конце встречи Сандерленд остался в меньшинстве после удаления О’Найена. Победа стала седьмой подряд для Сити в Премьер-лиге и сократила отставание от лидера чемпионата до двух очков. Команда в очередной раз продемонстрировала, что способна забивать не только благодаря Холанду, ведь в этом матче результат обеспечили игроки обороны и полузащиты.

Героями встречи стали Фоден (гол и ассист), а также Шерки (две результативные передачи). Украинский вингер Сандерленда Тимур Тутеров, несмотря на похвалу от тренера молодежной команды, даже не вошел в заявку.

К вашему вниманию обзор матча.

Манчестер Сити набрал 31 очко и вернул себе шансы в борьбе за чемпионство после ничьей и поражения Арсенала (33) за одну неделю. Сенсация начала сезона Сандерленд (23) опустился уже на седьмую позицию.

АПЛ, 15-й тур

Манчестер Сити – Сандерленд 3:0

Голы: Диаш, 31, Гвардиол, 35, Фоден, 65

Манчестер Сити: Доннарумма, Нунес, Диаш, Гвардиол (Аке 70), О’Райлли, Б. Силва (Льюис 82), Нико, Фоден (Рейндерс 69), Шерки (Савиньо 82), Холанд (Мармуш 69), Доку

Сандерленд: Руфс, Мукиеле, Геертрейда, Баллард, Альдерете, Хьюм (О’Нин 88), Траоре (Тальюи 56), Джака (Мандл 72), Садики (Адингра 72), Ле Фе, Исидор (Бробби 56)

Предупреждение: Гвардиол, 37

Удаление: О’Нин, 90+3