Павел Василенко

Джанлуиджи Доннарумма стоит на пороге нового этапа в своей карьере. Вратарь сборной Италии готовится покинуть ПСЖ, и хотя парижский клуб не получит от сделки астрономической суммы, переход 26-летнего голкипера все равно обещает стать одной из главных трансферных историй лета.

Манчестер Сити уже давно ищет пути для перестройки своего вратарского штаба. Первым шагом стал приход Джеймса Траффорда из Бернли, а теперь «горожане» сосредоточились на Доннарумме. В прошлую пятницу итальянец попрощался с болельщиками ПСЖ — символический жест, который лишь подтвердил его скорый уход

По информации журналиста Фабриса Хокинса, соглашение находится на финальной стадии. Ожидается, что трансфер обойдется Манчестер Сити примерно в 30 миллионов евро. Предварительное соглашение между клубами и самим игроком уже достигнуто.

Единственным условием для завершения операции остается будущее Эдерсона. Бразилец может оказаться в стамбульском Галатасарае, который ищет замену легендарному Фернандо Муслере, однако переговоры еще продолжаются.

Если переход состоится, Манчестер Сити станет лишь третьим клубом в карьере Доннаруммы после Милана и ПСЖ. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 40 миллионов евро.