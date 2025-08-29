Защитник Манчестер Сити Мануэль Аканджи может перейти в Милан. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, стороны ведут переговоры о переходе 30-летнего швейцарского футболиста, и они проходят успешно. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от решения самого игрока и окончательной договоренности между клубами.

В то же время Милан также следит за ситуацией с защитником Арсенала Якубом Кивиором, за которого Порту предложил 26 миллионов евро.

Также стало известно, что в Милан может перейти украинский форвард Артем Довбик.