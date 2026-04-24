Владимир Кириченко

Итальянский специалист Энцо Мареска рассматривается как основной претендент на должность главного тренера Манчестер Сити в случае возможной отставки Пепа Гвардиолы. Об этом сообщает The Guardian.

Между представителями «горожан» и Мареской уже состоялись позитивные переговоры о возможном назначении итальянца летом. Клуб готовится к сценарию, при котором Гвардиола может покинуть команду после окончания сезона, хотя его контракт действителен еще год.

Потенциальным препятствием для сделки является то, что он, вероятно, все еще имеет контрактные обязательства перед Челси, где он работал ранее.

С 2022 по 2023 год Мареска был ассистентом Гвардиолы в Манчестер Сити. Итальянский специалист покинул «аристократов» в январе.

Напомним, Манчестер Сити вышел на первое место в АПЛ впервые со старта чемпионата.