Павел Василенко

Манчестер Юнайтед приостановил переговоры по контракту с Бруну Фернандешем. Однако это не означает, что игрок уйдет. The Mirror предполагает, что это связано с чемпионатом мира. «Красные дьяволы» планируют продолжить контракт своего капитана после турнира.

В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед достиг своего наилучшего результата в Премьер-лиге с 2023 года. Как и тогда, они заняли третье место в турнирной таблице. Это означает, что они вернулись в Лигу чемпионов после двухлетнего перерыва. Квалификация в европейские соревнования означает, что клубу требуется усиление, а также удержание его крупнейших звезд.

Одним из игроков, чей контракт заканчивается в июне 2027 года, является Бруну Фернандеш. Португалец, несомненно, является главной звездой, а также лидером и капитаном команды. Его будущее связывают с переходом в другой клуб, но такой сценарий можно исключить. Согласно последним сообщениям, полузащитник почти наверняка останется на «Олд Траффорд».

Согласно сообщениям The Mirror, переговоры по новому контракту состоялись, но были приостановлены. Однако это не связано с отсутствием договоренности. Игрок хочет полностью сосредоточиться на предстоящем чемпионате мира. Только после турнира стороны сядут за стол дальнейших переговоров. «Красные дьяволы» готовы предложить ему долгосрочный контракт с значительным повышением зарплаты. Бруну Фернандеш выразил желание продолжать играть за Манчестер Юнайтед и оставаться на «Олд Траффорд» на ближайшие годы.

Фернандеш перешел в Манчестер Юнайтед из Спортинга зимой 2020 года. Он сыграл за манкунианцев 327 матчей, забил 107 голов и отдал 108 результативных передач.