Мадридский Реал сенсационно проиграл Альбасете со счетом 2:3 в матче Кубка Испании, который стал первым официальным матчем Альваро Арбелоа во главе команды.

Святослав Козловский, сын основателя ФК Рух Григория Козловского, указал на главного виновника неудачи столичного гранда. Экс-футболист желто-черных высказал жесткую критику в адрес украинского голкипера Андрея Лунина.

«Посмотрел я, как Лунін пропускал голы. Ну, это просто тряпка в воротах. Первый гол...Стоит смотрит – даже движения никакого не сделал. Третий – вообще тряпка. Пустые ворота, можно сказать.

Вот что бывает, когда нет игровой практики. Когда ты в Реале играешь, то должен выходить и показывать уровень Реала. После этого матча сделают выводы и он больше не сыграет. Лунін – всё. Лунін в Реале – всё. Закончили», – сказал Святослав в своем Инстаграм.