Манчестер Юнайтед действительно предпринимал активные шаги для подписания вингера Борнмута Антуана Семеньо, однако клуб не захотел выходить за рамки своей текущей зарплатной политики. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, манкунианцы предложили футболисту конкурентные условия, понимая при этом, что за 25-летнего игрока также борются Манчестер Сити и Челси, который подключился к переговорам позже. Финансовые предложения всех заинтересованных клубов были приблизительно на одном уровне, но Юнайтед принципиально отказался увеличивать оклад, чтобы превзойти конкурентов.

Для ганца ключевым фактором стал спортивный проект и перспективы развития, а не размер контракта. Также отмечается, что Ливерпуль еще в ноябре отказался от идеи трансфера Семеньо после предварительных контактов. Даже травма Александера Исаака не заставила мерсисайдцев вернуться к кандидатуре вингера в декабре.

В нынешнем сезоне Антуан Семеньо провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Экс-партнер Забарного может присоединиться к Манчестер Сити уже на этой неделе.