Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим высказался о трансферных планах «красных дьяволов». Его слова приводит прессслужба клуба.

Конечно, сейчас мы переживаем сложные времена, но в клубе есть план. Если у нас появится возможность подписать игрока, который вписывается в наш футбол, он присоединится к нам.

Если нет, у нас есть Флетчер, у нас есть Лейси. Через три недели к нам присоединятся Диалло, Мазрауи, Мбеумо, вернется Бруну, Коби. Когда у нас будет полный состав, мне нужно будет извлечь из них больше, - сказал Аморим.